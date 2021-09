Forum voor Democratie doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend

Forum voor Democratie doet in november mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend. Dat bevestigt de partij aan NH Nieuws. De partij is aan het inventariseren of het in meer gemeente kan meedoen.

Tijdens de vorige verkiezingen deed Forum voor Democratie alleen mee in Amsterdam. Daar behaalde de partij twee zetels. Maar uit onvrede over de landelijke partijleider Thierry Bardet stapten raadsleden Annabel Nanninga en Kevin Kreuger uit de partij, en gingen verder als JA21.



Forum voor Democratie doet in ieder geval mee in Purmerend. Daar zijn al op 24 november verkiezingen omdat de gemeente fuseert met Beemster. "Ook Heerhugowaard waar eerder wordt gestemd heeft onze warme belangstelling. Maar alles is afhankelijk van het vinden van goede kandidaten", aldus de Noord-Hollandse fractievoorzitter Johan Dessing. Tekst gaat verder onder de tweet.

Team #FVD Noord-Holland is klaar om de provincie in te gaan voor de aankomende #gemeenteraadsverkiezingen

met vlnr Thiemo, Floris, Cirano, Shirley, Robert, Jelle, Brigitte en Joris.



— FVD Noord-Holland (@FVD_NH) September 18, 2021

Ex-PVV'er Soenjoto bij partij Gisteren presenteerde de Noord-Hollandse afdeling van Forum voor Democratie de club vrijwilligers die aan de slag gaat met de gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend gezicht is Shirley's Soenjoto. Zij zat voor de PVV in de Purmerendse gemeenteraad, maar stapte op na een conflict binnen de partij. Ze sloot zich later aan bij Gemeentebelangen, maar werd daar al snel uit de partij gezet. Maar ze zal niet namens Forum kandidaat worden voor een plek in raad legt Dessing uit. "Dat zijn vrijwilligers en geen kandidaten. We zitten volop in het selectieproces, en we zijn overweldigd door het enthousiasme."