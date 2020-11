Annabel Nanninga stapt uit Forum voor Democratie

AMSTERDAM - Annabel Nanninga heeft besloten haar lidmaatschap van Forum voor Democratie te beëindigen. Dat schrijft Nanninga, raadslid en lijsttrekker in Amsterdam in 2018, in een statement op Twitter. 'Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij.'

Nanninga schrijft dat zij dit besluit samen neemt met enkele andere FvD-leden, onder wie Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek, die in tegenstelling tot Nanninga op de kieslijst stonden voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

De partij maakt op Facebook bovendien bekend dat de gehele fractie van FvD Amsterdam uit de partij zal stappen. Zodoende zullen ook raadslid en huidig fractievoorzitter Kevin Kreuger en duo-raadslid Adrien de Boer hun FvD-lidmaatschap beëindingen.

'Extremistische opvattingen'

"De voornaamste reden voor ons gezamenlijke besluit is dat wij geen lid willen zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt", schrijft Nanninga, die op dit moment met zwangerschapsverlof is en twee weken geleden beviel van een zoon, in haar statement. "We zijn bijzonder teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken. Hij stelde zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op. Interne kritiek - die wij altijd hebben geleverd in het belang van de goede naam van onze partij - heeft helaas dus niets opgeleverd."

Kreuger liet gisteren weten dat een vertrek uit de FvD, voor hem geen vertrek uit de Amsterdamse gemeenteraad zou betekenen. En daar is Nanninga nu ook duidelijk over: "Ik ga met een schoon geweten verder in de Senaat, gemeenteraad en Staten."

Jongerenorganisatie

Nanninga was zondag een van de eerste FvD-leden die actie eisten tegen de JFVD, de jongerenorganisatie van de partij, nadat duidelijk werd dat een aantal leden racistische en antisemitische gedachten met elkaar deelden in WhatsApp-groepen. Baudet kondigde een onderzoek aan, maar dat was voor velen in de partij, onder wie dus Nanninga, niet genoeg. Zij wilden dat voorzitter Freek Jansen zou opstappen.

Daarop kondigde Baudet maandag zijn vertrek aan als lijsttrekker. Een dag later liet Theo Hiddema weten dat hij per direct de Tweede Kamer zou verlaten.