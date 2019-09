Gemeentebelangen na amper een week al verder zonder Soenjoto en Van Dongen

PURMEREND - Raadsleden Shirley Soenjoto en Rob van Dongen zijn uit de partij Gemeentebelangen 4.0 gezet vanwege het niet nakomen van afspraken. Dat schrijft de Purmerendse partij op haar website.

De twee raadsleden waren nog maar net actief binnen de partij nadat ze zich eerder afsplitsten van de PVV. Gemeentebelangen werd opgericht door Bram en Rein Buskoop. Vorige week sloten Soenjoto en Van Dongen zich bij de familieleden aan, waarna werd gekozen voor de naam Gemeentebelangen 4.0, omdat de partij nu uit vier personen bestond.

Die naam lijkt nu alweer de prullenbak in te kunnen. Volgens de twee overgebleven partijleden - die ook samen het bestuur vormen - was het niet mogelijk om "constructief te overleggen" met Soenjoto en Van Dongen. "Afspraken werden al snel niet meer nagekomen en raadsleden waren zonder reden afwezig bij vergaderingen waar afgesproken was bij te zijn", aldus de partij in een verklaring op haar website.

Niet aanwezig

Volgens de overgebleven partijleden bleek er geen sprake meer te zijn van de wil om een professionele partij op te starten. Zo zouden Soenjoto en Van Dongen niet aanwezig zijn geweest bij twee bijeenkomsten, terwijl ze kort daarvoor nog wel in het stadhuis aanwezig waren. "Zonder verder iets te zeggen liepen de bovengenoemde raadsleden echter weg."

Ook zouden ze nieuwe social media-pagina's voor de partij hebben opgericht en de oude pagina's hebben laten blokkeren. Bram en Rein Buskoop besloten daarop de samenwerking stop te zetten. "Het is voor Gemeentebelangen beter verder te gaan en verder te ontwikkelen zonder deze raadsleden."

Soenjoto en Van Dongen zijn vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.