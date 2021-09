Pas bij tweede avond volle zaal in Theater De Liefde moet boete worden betaald

Als cabaretier Theo Maassen in Theater De Liefde vanavond weer voor een volle zaal speelt, moet er een boete van 2.500 euro betaald worden. De gemeente heeft na controle van undercover handhavers gisteren een waarschuwing gegeven. "Dit hebben we gedurende de hele coronacrisis gedaan, ook met andere ondernemers die zich niet aan de coronaregels hielden", licht een woordvoerder van de gemeente toe.

De ongehoorzaamheid van het theater is een statement, vertelt Simone Lensink, woordvoerder van Theater De Liefde aan NH Radio. "We wilden laten zien dat de culturele sector gewoon veilig open kan, zoals wij dat gisteren hebben gedaan."

Onveilig was het niet, vindt ze. Iedereen die een kaartje had is van tevoren via de mail geïnformeerd en kon zijn geld terugkrijgen. "Daar heeft een handjevol gebruik van gemaakt." Ook mochten mensen alleen naar binnen met een negatieve test of als ze gevaccineerd waren. Daarover zegt ze: "Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat we met een virus te maken hebben, maar we hebben coronacontrole aan de deur. En vanaf volgende week mag dit gewoon."

Donaties

Theater De Liefde heeft inmiddels een officiële waarschuwing gekregen, wat ook wel een dwangsom genoemd wordt. "Vanavond volgt waarschijnlijk een boete." Maar dan nog was het de dwangsom waard, vertelt Lensink aan NH Radio. Wie de boete gaat betalen is nog niet duidelijk, maar vanuit het hele land krijgt het theater veel steun. "Niet alleen bezoekers willen meebetalen, maar vanuit het hele land ontvangen we steunbetuigingen. Zelfs vanuit België is er iemand die wil meebetalen. En er is een actie vanuit het radiostation 100% NL, waarbij geld wordt ingezameld. We hebben er dan ook alle vertrouwen in."

Theater De Liefde is overigens niet de eerste die met de maatregelingen in aanraking kwam. De Haarlemse nachthoreca heeft hier ook al mee te maken gekregen in augustus vorig jaar, toen na versoepelingen bezoekers van drie nachtclubs zich niet aan de anderhalve meter maatregel hielden.

Vanavond speelt Theo Maassen nog met een volle zaal. Vanaf morgen en overmorgen houden ze zich weer aan de huidige regels. "Dan hebben we weer keurig 80 mensen in de zaal." Of er vanavond bij de tweede try-out weer handhavers aanwezig zullen zijn, dat weet Lensink nog niet.