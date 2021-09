Boa's undercover theater in om bezoekers te tellen: "We verwachten een boete"

Boa's van de gemeente Haarlem hebben vanavond in Theater De Liefde in Haarlem geteld hoeveel bezoekers er bij de show van cabaretier Theo Maassen aanwezig waren. Dat deden ze undercover, volgens het theater om 'geen heisa' te veroorzaken. "We verwachten een boete."

Het theater kondigde vorige week aan de hele zaal te vullen, vooral omdat tijdens de kaartverkoop nog 'sprake was van volledige capaciteit'. "Binnen twee uur was het uitverkocht", zei voorzitter Mylou Frencken in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

De gemeente Haarlem dreigde gisteren met een last onder dwangsom, maar daar was het theater niet van onder de indruk. "We willen ons statement nog steeds maken", vertelde woordvoerder Simone Lensink tegen NH Nieuws. "Zeker na de persconferentie. Volgende week mogen de zalen wel helemaal gevuld worden. Alsof er dan geen besmettingen meer plaatsvinden."