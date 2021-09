Coronapas zorgt voor drukkere GGD’s: "Meer mensen laten zich prikken"

Meer mensen laten zich vaccineren nu volgende week zaterdag de coronapas gaat gelden, zien de GGD's in Noord-Holland. Afgelopen dinsdag kondigde het demissionaire kabinet de pas aan en kunnen mensen alleen de horeca bezoeken als ze gevaccineerd zijn of een negatief testbewijs hebben. "Het is pas een paar dagen bekend en meer mensen laten zich vaccineren, dat lijkt mij verband hebben met elkaar", zegt een woordvoerder.

Vanaf 25 september gaat de coronapas in en moet iedereen die naar een horecagelegenheid, een evenement of naar het museum gaat deze laten zien. Dat leidde tot veel verontwaardiging: zo riepen diverse Volendamse horecaondernemers dat zij een 'vrijheidszone' wilden instellen als protest tegen de pas. Een kleine aanpassing op het beleid volgde gisteravond: voor het terras is een coronapas niet nodig.

Opschalen

Door het grote aantal extra prikafspraken, heeft de GGD Hollands Noorden alweer moeten opschalen. "We zien dat er een grotere behoefte is en daar passen we onze capaciteit op aan", vertelt woordvoerder Harry Katstra. Ook de GGD in Amsterdam merkte dat er de afgelopen week meer afspraken werden gemaakt.

Afgelopen weken werd er in het noorden van de provincie juist afgeschaald, omdat de prikbehoefte afnam en er ook een grotere groep al gevaccineerd is. "Maar onze locaties zijn gewoon nog open. We hebben wat beperktere prikhoekjes en nu zijn we weer aan het bijschalen." De reden voor de toename is volgens Katstra 'voor de hand liggend', aangezien het nieuwe beleid pas een paar dagen bekend is.

Ook in de regio Gooi & Vechtstreek is 'een lichte stijging' in het aantal mensen dat zich liet vaccineren te zien. Met name voor de vrije inloop is dat zichtbaar: daar werden deze week geen 50, maar zo'n 70 mensen per dag gevaccineerd. Het zijn vooral jongeren die langskomen voor een prik, vertelt GGD- woordvoerder Jakolien Schreijenberg. Ook zij legt het verband met de zojuist aangekondigde maatregelen.

Meer mogelijkheden

De nieuwe maatregelen zorgen er zichtbaar voor dat meer mensen zich laten prikken. Daarnaast zetten de GGD's zich in om het prikken toegankelijker te maken: de openingstijden worden verruimd en door de hele provincie zijn mobiele prikbussen te vinden.