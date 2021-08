Van massalocatie naar prikbus: dit gaan GGD's doen om vaccinatiegraad op te krikken

Nu steeds meer mensen de kans hebben gehad om een coronavaccin te halen, schakelen de GGD's in onze regio steeds meer over op andere methoden voor inwoners om alsnog een prik te kunnen halen. Een aantal grote locaties verdwijnen, prikbussen en mobiele teams komen ervoor in de plaats. NH Nieuws zet een aantal punten uit de 'nieuwe' strategie op een rij.

Allereerst gaan steeds meer GGD's over op het aanbieden van de mogelijkheid om zonder afspraak een eerste prik te halen. Dat kon al in Amsterdam, sinds deze week kan dat ook in Uitgeest, in de regio Kennemerland.

"Nu we nog een uitgebreid netwerk hebben staan en we graag iedereen in de gelegenheid willen stellen om zich dicht bij huis te laten vaccineren, start GGD Kennemerland met een open inloop, te beginnen in Uitgeest", zegt GGD Kennemerland-directeur Bert van de Velden. Later volgen er nog meer locaties in de regio Kennemerland waar mensen een eerste prik zonder afspraak kunnen halen.

Jongeren

In Hilversum is prikken zonder afspraak vanaf deze week ook mogelijk. "Veel jongeren vinden het maken van de vaccinatieafspraak nog maar gedoe. Dat willen we nu makkelijker maken", aldus GGD Gooi en Vechtstreek-woordvoerder Irma Lameris.

Noord-Holland Noord start er binnenkort ook mee. Vanaf aanstaande maandag kan iedereen die in aanmerking komt voor een vaccin zonder afspraak terecht op alle locaties van de GGD, in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Middenmeer.

Prikbus

In Zaanstreek-Waterland zetten ze voor het prikken zonder afspraak zelfs een prikbus in, waardoor mensen niet naar een locatie hoeven te reizen om een eerste prik te halen. De afgelopen tijd werd die onder meer ingezet in Volendam. En dat bleek zo'n succes, dat er nu ook een tweede bus is ingezet, die op plekken wordt ingezet waar de vaccinatiegraad nog achter blijft vergeleken met andere plaatsen. Tot en met vorige week zijn er al rond de 2.000 prikken gezet in de prikbus.