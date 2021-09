Kroegbaas Vincent weigert coronapas bezoekers te checken: "Niet meer uit te leggen"

Ondernemers in Volendam zijn niet te spreken over de regel dat gasten vanaf 25 september verplicht een coronatoegangsbewijs moeten tonen. "Wij kunnen niet meer. Ik kan geestelijk en lichamelijk niet meer. Ik ben op", vertelt Vincent Veerman van het Volendamse Cafe Sjaakie's. Hij is ten einde raad. Vlak voor de coronacrisis kocht hij zijn café, maar inmiddels staat hij door alle coronamaatregelen aan de rand van de afgrond.

De ondernemer is niet te spreken over een coronatoegangsbewijs. Hij vertikt het dan ook om extra personeel aan te nemen om bezoekers te controleren bij het binnenkomen van het café. "Terwijl iemand in huis meer dan 50 man in huis kan halen. Het is niet meer uit te leggen", zegt hij.

'Vrijheidszone'

Cafe Sjaakie's is niet het enige café in Volendam dat ingaat tegen het nieuwe overheidsbeleid. Op Facebook wordt er veel gereageerd door verschillende horecazaken. "Hier respecteren wij uw vrijheid, uw waardigheid en uw medisch geheim", is te lezen op een afbeelding die massaal door sociale media wordt gedeeld.

