Amsterdamse ondernemers boos over krapte stroomnet: "Wat heeft wethouder afgelopen vier jaar eigenlijk gedaan?"

De problemen op het stroomnet blijven en ook de relatie tussen de Amsterdamse Duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck (GL) en het bedrijfsleven is er opnieuw niet beter op geworden.

Van Doorninck herhaalde vandaag namelijk in een brandbrief aan staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Klimaat, VVD) dat zij graag zou zien dat netbeheerder Liander grootverbruikers die op het elektriciteitsnet willen, kan weren. "In sommige gevallen zal een maatschappelijke afweging gemaakt moeten worden. De aanvraag van een partij kan er nu voor zorgen dat in één klap er geen vermogen meer beschikbaar is voor vele ontwikkelingen in de stad die vaak al geruime tijd bekend zijn bij de netbeheerder, maar waarvoor zij geen vermogen kunnen reserveren."

Grootverbruikers als supermarkten, horeca en onderwijsinstellingen zullen op de plekken in de stad waar de kabels de stroomvraag nu niet aankunnen sowieso vijf tot zeven jaar moeten wachten op een nieuwe aansluiting. Maar de brief, waarin Van Doorninck ook vraagt om extra geld voor Liander omdat nu ook de geplande woningbouw in de gevarenzone komt, valt bij ondernemers dus niet in goede aarde. "Het is een nogal naïeve tekst, het lijkt ook wel een tekst van iemand die in de problemen zit. Ik zou eigenlijk willen vragen: wat heeft de wethouder eigenlijk gedaan de afgelopen vier jaar om ervoor te zorgen dat dit op alle niveau's goed aanhangig is gemaakt?", aldus Oram-directeur Kees Noorman.

Volgens Noorman had de gemeente de brief vier jaar geleden al moeten versturen: "De stad elektrificeert, we dwingen de hele industrie en de haven om te verduurzamen, er worden enorm veel initiatieven genomen. Dat je dan nu geconfronteerd wordt dat er een toegenomen elektriciteitsvraag is, dat vind ik echt ongelofelijk."



Over energie besparen zijn volgens de Oram-voorman wel afspraken met het bedrijfsleven te maken. "Sterker nog, ook daar worden enorm veel initiatieven genomen. Maar je kunt niet als wethouder zeggen: we vinden dit een probleem van de industrie, laat die maar met elkaar bekijken of ze de energie een beetje onder elkaar kunnen verdelen."



Een woordvoerder van de wethouder zegt in een reactie dat Van Doorninck ook hoopt dat de problemen op het net snel verholpen zijn, vandaar ook haar brief aan de staatssecretaris, maar zij vindt ook dat er bij blijvende krapte straks, ook andere manieren moeten zijn om de klimaatdoelen te halen.

