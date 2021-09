Stekelenburg ontbreekt alsnog; Berghuis vervangt Klaassen tegen Sporting

Gisteren leek Ajax-doelman Maarten Stekelenburg weer hersteld van een liesblessure, maar dat blijkt vandaag toch niet het geval. Remko Pasveer staat daardoor in het doel bij de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Sporting Portugal.

Voorin kiest trainer Erik ten Hag 'gewoon' voor spits Sébastien Haller in de spits. Eerder speelden de Amsterdammers in de Champions League vaak met Dusan Tadic in de punt van de aanval. De Servische aanvoerder start in Lissabon als linksbuiten.

Davy Klaassen ontbreekt in Portugal. Zijn plaats wordt net als afgelopen zaterdag (2-0 tegen PEC Zwolle) ingenomen door Steven Berghuis. De Argentijnen Lisandro Martínez en Nico Tagliafico ontbraken toen. Martínez keert nu terug in de basis, terwijl Tagliafico op de bank begint.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic

De aftrap in de hoofdstad van Portgual is om 21.00 uur.