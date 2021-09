Twee treffers Haller zorgen voor zege Ajax in Zwolle

In aanloop naar de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Sporting Lissabon heeft Ajax goede zaken gedaan in de eredivisie. De Amsterdammers speelden niet spectaculair in Zwolle, maar Sébastien Haller zorgde met twee goals voor de zege op PEC: 0-2.

Basisspelers Davy Klaassen (last van lies), Maarten Stekelenburg (liesklachten) en Argentijnen Nico Tagliafico en Lisandro Martínez (te laat terug van interlands) ontbraken bij Ajax. Stekelenburg werd vervangen door Remko Pasveer, die zijn officiële debuut maakte voor de Amsterdammers. Steven Berghuis speelde op 'tien' als vervanger van Klaassen en kersvers international Devyne Rensch stond linksback. In de openingsfase had Ajax -zoals verwacht- veel balbezit, toch kreeg het geen grote kansen. Uit een corner counterden de Amsterdammers naar het doel van PEC, maar het schot van Antony was te zwak. De daaropvolgende kans was wél raak, Dusan Tadic stuurde Berghuis weg. De aanvaller gaf voor op Sébastien Haller die de bal simpel onder Kostas Lamprou (oud-doelman Ajax) schoof: 0-1. Na een goede voorzet van Bram van Polen kopte Slobodan Tedic gevaarlijk richting het doel van Ajax, Pasveer was alert en redde de inzet. Bekijk hieronder de eerste goal van Haller

Dubbelslag Haller Na rust bleef Ajax de controle houden, maar kon het de Blauwvingers nauwelijks pijn doen. De eerste opleving van de tweede helft was direct een treffer voor Ajax. Uit een corner van Berghuis torende Haller gemakkelijk boven Lamprou uit en knikte simpel zijn tweede binnen. Na de goal van de Amsterdammers veranderde het spelbeeld niet. De Zwollenaren deelden soms speldenprikjes uit, zonder echt gevaarlijk te worden. In de slotfase mocht Daramy, de Deense aanwinst, zijn eerste minuten maken voor Ajax. Hij verving Berghuis die met twee assists ook een belangrijk aandeel in de zege had. Komende woensdag spelen de Amsterdammers in Lissabon tegen Sporting de eerste wedstrijd in de Champions League. Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Blind, Rensch; Gravenberch, Álvarez, Berghuis (Daramy/82); Antony (Neres/46), Haller, Tadic