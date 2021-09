Ajax maakt zich op voor eerste Champions League-duel van het seizoen

Zonder de geblesseerde Davy Klaassen speelt Ajax woensdag de eerste wedstrijd in de Champions League. In Lissabon is Sporting Portugal de tegenstander. "Toen hij terugkwam van Oranje dacht ik al dat woensdag lastig ging worden ", aldus trainer Erik ten Hag.

"Hij was de grote uitblinker samen met Depay bij het Nederlands elftal. Hij moest opeens drie wedstrijden spelen. Dat heeft hem uiteindelijk genekt. Wij moeten hem missen, maar wisten dat dit kon gebeuren. Daarom hebben wij een selectie samengesteld die dit kan opvangen", zei Ten Hag.

Steven Berghuis op tien?

Zaterdag verving Steven Berghuis Davy Klaassen op het middenveld en de kans is groot dat de voetballer tegen Sporting Portugal weer op die plek speelt. "Ik verwacht een overtal op het middenveld en als wij hem vrij kunnen spelen dan weet hij vaak wat goeds met die bal te doen", vertelt Ten Hag. Een andere mogelijkheid is dat Dusan Tadic op tien gaat spelen.

Haller in de spits?

Vorig jaar speelde Dusan Tadic in de spits bij Ajax. Nu is Sébastien Haller wél ingeschreven voor de Champions League. Trainer Erik ten Hag liet daar tijdens de afsluitende persconferentie weinig over los. "Je kijkt naar meerdere dingen. Waar ligt de zwakte van de tegenstander? Waar kunnen wij ze pijn doen en je kijkt ook naar vorm. Dan maak je uiteindelijk een keuze."

Verder vertelde Ten Hag dat keeper Maarten Stekelenburg fit is en weer kan spelen. Zaterdag speelde de keeper niet tegen PEC Zwolle (2-0 winst) en stond Remko Pasveer op goal. Zakaria Labyad is ziek in Amsterdam gebleven.

Het duel tussen Ajax en Sporting Portugal begint om 21.00 uur. De andere twee ploegen in groep G zijn Borussia Dortmund en Besiktas.