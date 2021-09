Wat zeggen de cijfertjes? Ajax heeft het nooit makkelijk in Portugal

Morgenavond begint de nieuwe Champions League-campagne voor Ajax. Sporting Clube de Portugal is in Lissabon de eerste tegenstander van de Amsterdammers in het miljoenenbal. Aan de hand van de historie en statistieken kijken we terug naar eerdere ontmoetingen tussen Ajax en Portugese ploegen.

Als er alleen naar uitwedstrijden wordt gekeken zijn de statistieken een stuk minder gunstig voor Ajax. Van de acht keer dat er in Portugal werd gespeeld wist Ajax er maar twee te winnen: 1-3 tegen Benfica in 1969 en 0-3 tegen Vitória Guimarães in 1992.

Één keer eerder tegen Sporting Ajax en Sporting kwamen elkaar één keer eerder tegen in officieel verband. Dat was in het seizoen 1988/89 in de eerste ronde van de UEFA Cup. De Amsterdammers verloren in Lissabon met 4-2. De return in Amsterdam ging ook verloren. Einduitslag in Stadion De Meer was 1-2. Het enige Ajax-doelpunt kwam op naam van Mark Verkuyl.

Eerste keer in Portugal

De eerste keer dat Ajax in Portugal speelde was in het seizoen 1968/69. In de kwartfinales van de Europacup 1 trad Ajax aan tegen Benfica, stadsgenoot van Sporting. In Amsterdam werd het 1-3 voor de Portugezen en een week later won Ajax met dezelfde cijfers in Lissabon. Hierdoor moest er een beslissingwedstrijd worden gespeeld in Parijs. Ajax won dit duel na verlenging met 3-0 dankzij doelpunten van Johan Cruijff en Inge Danielsson (2x).

Laatste keer in Portugal

De laatste keer dat Ajax in Lissabon speelde is nog vrij recent. In het zo succesvolle Champions League-seizoen 2018/19 van de Amsterdammers, werd er in de groepfase tegen Benfica gespeeld. Ajax pakte dankzij Dusan Tadic een punt in Lissabon. De aanvoerder van Ajax schoot na ruim een uur spelen de gelijkmaker binnen, nadat in de eerste helft Benfica op voorsprong was gekomen door Jonas Goncalves.

Meest belangrijke wedstrijd in Lissabon

De meest belangrijke wedstrijd die Ajax misschien wel in Lissabon speelde was de halve finale van de Europacup 1 in 1972. Ajax had in Amsterdam met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Sjaak Swart en twee weken laten was in Lissabon de return. In de Portugese hoofdstad werd Benfica toegejuicht door 60.000 fans, maar doelpunten bleven uit. Ajax plaatste zich zo opnieuw voor een Europese finale. Ruim een maand later pakte Ajax zijn tweede Europacup door in de finale Internazionale te verslaan dankzij twee doelpunten van Johan Cruijff.