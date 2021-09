Einde van een tijdperk: verkoop Deen-supermarkten officieel afgerond

De overname van supermarktketen Deen door Albert Heijn, Vomar en Dekamarkt is officieel afgerond. Daarmee komt er na 88 jaar een einde aan de van oorsprong Hoornse supermarktketen. Vanaf vandaag zijn meerdere winkels in de provincie gesloten, om omgebouwd te worden naar een nieuwe winkel.

In februari van dit jaar maakte de directie van supermarktketen Deen bekend dat het bedrijf verkocht zou worden aan drie andere partijen: Albert Heijn, Dekamarkt en Vomar. In de afgelopen maanden werd de overname verder uitonderhandeld en gisteren werd de overname officieel bevestigd.

Bloemencentrale

Marit van Egmond, algemeen directeur van Albert Heijn, is enthousiast over de overname. "Albert Heijn en Deen zijn uit hetzelfde hout gesneden. We zijn al generaties lang – Deen 88 en Albert Heijn al bijna 135 jaar – kind aan huis bij veel Nederlandse gezinnen." Albert Heijn neemt in totaal 39 winkels, de bloemencentrale en het distributiecentrum over van Deen.

Supermarktketen Dekamarkt neemt 19 winkels van Deen over. "Deen sluit erg goed aan bij onze identiteit. Er zijn veel overeenkomsten, zoals een sterke focus op gezonde versproducten, die we zoveel mogelijk inkopen bij lokale producenten, en de manier waarop we onze klanten en medewerkers centraal stellen", zegt Dekamarkt-directeur Ralf Simons.

De overige 22 Deen-winkels komen in handen van Vomar.

Winkels ombouwen

Vanaf vandaag zijn meerdere Deen-winkels voor enkele dagen of weken dicht om te worden omgebouwd tot een Albert Heijn, Dekamarkt of Vomar-supermarkt. Zo werd het filiaal van Deen in Avenhorn begin deze maand gesloten, om te worden heropend op 22 september.