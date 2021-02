Kwartetten met supermarkten: familiebedrijf Deen verkocht aan AH, Vomar en Dekamarkt

NOORD-HOLLAND - Supermarktketen Deen wordt verkocht aan Albert Heijn, Vomar en Dekamarkt. Het van origine Hoornse familiebedrijf heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de andere ketens, die ook alle drie hun wortels in Noord-Holland hebben.

Het was vandaag druk in winkelcentrum het Streekhof. - NH Nieuws

Dat bevestigt een woordvoerder van Deen aan NH Nieuws. Het gaat in totaal om 80 winkels, twee distributiecentra (in Beverwijk en Hoorn), het hoofdkantoor in Hoorn en de overige bedrijfsonderdelen. Bijna de helft van de winkels (39) wordt overgenomen door Albert Heijn, 22 winkels komen in handen van Vomar en 19 winkels in handen van DekaMarkt. In een persbericht laat algemeen directeur Leendert van Eck weten dat het een moeilijke, maar logische stap is. Het toekomstbestendig houden van het bedrijf zou om forse financiële investeringen vragen, maar dat de familie 'een andere keuze heeft gemaakt'. "We hebben een mooi bedrijf opgebouwd en dankzij het harde werk van onze medewerkers en onze loyale klantenkring kunnen we terugkijken op prachtige jaren."

Cor Deen (1904-1992) opende in 1933 de eerste DEEN-supermarkt aan de Koepoortsweg in Hoorn. Dat deed hij samen met zijn vrouw Cornelia Wilhelmina Deen-Verkroost (1912-1985). Waar je in die winkel de benodigde producten nog kreeg aangereikt door een medewerker achter de toonbank, werd de winkel in 1953 omgevormd tot een zelfbedieningssupermarkt. Cor en Cornelia werden opgevolgd door hun drie zoons, die het stokje later weer overgaven aan hun kinderen, waarmee de keten altijd een familiebedrijf is gebleven. In de tweede helft van de twintigste eeuw opende de keten tientallen winkels in Noord-Holland, maar sloeg begin deze eeuw haar vleugels ook uit naar andere provincies. Zo werd in 2007 in Lelystad de eerste winkel buiten Noord-Holland geopend, en opende de eerste DEEN-supermarkt in Zuid-Holland in 2013 de deuren.

De supermarktketen heeft in totaal 9.000 medewerkers in dienst en is daarmee een van de grootste werkgevers van West-Friesland. Over de toekomst van het kantoorpersoneel en medewerkers van distributiecentra wordt meer duidelijk als het sociaal plan met de ondernemingsraden en de vakbonden is afgestemd. Als de nieuwe eigenaren de DEEN-winkels voortzetten onder hun eigen formule, behouden de supermarktmedewerkers hun baan, zo is afgesproken. Als er winkels worden opgeheven, wordt voor het personeel van de betreffende winkels door Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt naar andere mogelijkheden binnen hun bedrijven gezocht. Volgens Marije van Egmond, algemeen directeur van Albert Heijn, betekent de overname 'een unieke verrijking van ons winkelaanbod in Noord-Holland'. "We zien samen met de DEEN-medewerkers de toekomst met vertrouwen tegemoet." Algemeen directeur Aart van Haren van de Vomar Voordeelmarkt zegt de ondernemerszin waarmee de DEEN-filialen zijn ontwikkeld tot succesvolle supermarktketen indrukwekkend te vinden. Dekamarkt benadrukt dat er veel overeenkomsten met DEEN zijn, waaronder de focus op versproducten. "Ook de manier waarop wij de omgang met onze klanten en medewerkers centraal stellen, is zeer vergelijkbaar." Het is niet bekend wat Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en Dekamarkt betalen voor de overname. Verwacht wordt dat de overname in de tweede helft van dit jaar een feit is.