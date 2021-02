Verdriet om verkoop Deen: "Sloeg binnen als een bom"

"Het nieuws sloeg binnen als een bom. Verdrietige medewerkers en zelf was ik ook wel verdrietig", zegt Maarten Botman, filiaalmanager van een locatie in Hoorn. "Ik ben 21 jaar werkzaam bij Deen dus dat is dan toch een verrassing."

Algemeen directeur Leendert van Eck maakte het middels een video bekend aan zijn werknemers. "Voor de tienduizend mensen die bij Deen werken is het een ongelooflijk verdrietige dag. [...] Toen ik vanmorgen de mededeling had gedaan, zijn er heel wat traantjes gevloeid", aldus de Van Eck.

