Drukte bij sluiting eerste supermarkt van Deen: "Ik ga nag effies te hamsteren"

Het is een "rare gewaarwording" zeggen de klanten, want de winkel wordt steeds leger. - NH Nieuws

"Ik ben nag effe wat an 't hamsteren weest wat in de reclame was", zegt Dick uit De Goorn vanmorgen op z'n Westfries voor de supermarkt in Avenhorn. Al zijn veel schappen volgens andere trouwe klanten al leeg. Een bord met de het woord "Leegverkoop!" verklaart de drukte rondom de supermarkt.

"Het vertrouwde is weg hè, dat wat je altijd gehad hebt", vindt Dick. Voor veel inwoners van West-Friesland is Deen de favoriete supermarkt. Vrijwel iedereen kent wel iemand die er werkt of ooit gewerkt heeft.

Hoorns familiebedrijf

Het van origine Hoornse familiebedrijf is één van de grotere werkgevers in de regio en heeft tachtig winkels, distributiecentra in Beverwijk en Hoorn en het hoofdkantoor in Hoorn. Bijna de helft van de winkels (39) wordt overgenomen door Albert Heijn, 22 winkels komen in handen van Vomar en 19 winkels in handen van Dekamarkt.