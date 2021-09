Na dreigreacties krijgt AZ-fan Kevin staande ovatie van PSV-supporters voor wedstrijd

Afgelopen week plaatste Kevin in een opwelling, tijdens zijn werk bij de dagbesteding in het stadion van AZ, een video met daarin een lichtelijk provocerende boodschap over de wedstrijd. "We gaan PSV slopen in het mooiste stadion van de wereld", zei hij.

De video werd heel vaak bekeken, maar ook rondgestuurd in Whatsapp-groepen. Er volgden leuke reacties, maar ook heel negatieve. Zelfs dreigementen. Zijn begeleider Peter vertelde in een interview tegen NH Nieuws: "Ze wilden hem voor z'n bek slaan." Ook maakten sommigen zijn beperking belachelijk.

Het interview kwam onder ogen van iemand van PSV en die nam contact op met de begeleider van Kevin. "Hij vertelde dat hij zich schaamde, dat die mensen geen PSV-supporters zijn." Daarom mocht hij gisteravond naar het uitvak en kreeg hij een staande ovatie. Ook kreeg Kevin een T-shirt met daarop de handtekeningen van de spelers van PSV en van AZ.