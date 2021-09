AZ verliest met grote cijfers van PSV: "Als je wedstrijd zag, zal je iets anders concluderen"

AZ kwam in de wedstrijd tegen PSV aardig mee, maar werd in de effectiviteit afgedroogd door PSV (0-3 verlies). De ploeg van trainer Pascal Jansen had de controle, maar de Eindhovenaren maakten de doelpunten. "Als hij nog honderd keer schiet, zal hij hem niet eens nog één keer net zo raken", zei Jordy Clasie over de wereldgoal van Olivier Boscagli.