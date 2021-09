AZ-fan met verstandelijke beperking kreeg dreigementen om video: "We slopen PSV"

Vol vertrouwen maakt supporter Kevin Bellis (27) een TikTok-video over AZ-PSV aanstaande zaterdag. Zijn cluppie gaat de Eindhovenaren wel even slopen, zegt hij wandelend door het 'mooiste stadion'. Wat volgt: haat en zelfs dreigreacties over zijn uitspraken en uiterlijk. Kevin heeft een verstandelijke beperking en werkt in het stadion als dagbesteding. "Ik ben ervan geschrokken."

Maaike Polder / NH Nieuws

Dat zegt hij als NH Nieuws hem op komt zoeken in het stadion. Kevin komt uit Schagen en blijkt een echte AZ-fan, want hij draagt zelfs tijdens zijn werk een Teletekst-shirt met daarop de Eredivisiestand waar hij dit seizoen ook op hoopt: zijn club op één. Al zo'n tien jaar, vier dagen in de week, zes uur per dag, maakt Kevin de tribunes schoon in het AZ-stadion. Hij ruimt de peuken op en zorgt dat alles helemaal pico bello in orde is als de supporters naar de wedstrijd komen kijken. "Tijdens mijn werk heb ik de video opgenomen", vertelt hij. En dat ging ineens best wel viraal: de video is op TikTok al ruim 100.000 keer bekeken en talloze keren gedeeld in Whatsapp-groepen van Alkmaarders en voetbalsupporters. Het zorgde voor haat en dreigreacties. "Ze wilden hem in elkaar slaan", zegt zijn begeleider Peter Peersma. Bekijk hier de TikTok-video van Kevin:

Kevin werkt in AZ-stadion als dagbesteding - NH Nieuws

Kevin (27) heeft de emoties van een kind van vijf en woont op een woongroep. Hij pakt wel elke ochtend zelfstandig de trein en OV-fiets om door Alkmaar naar zijn werk te fietsen. Peter vindt dat Kevin, juist omdat hij exclusieve toegang heeft tot het stadion omdat hij daar werkt, de video niet op die manier had moeten plaatsen. "Ik heb tegen hem gezegd dat ik vind dat hij een beetje misbruik heeft gemaakt van zijn werkplek. Wij mogen hier bij AZ binnen zijn en dan moet je gewoon netjes doen. Een beetje fanatiek mag natuurlijk, en we moeten zondag ook winnen, maar ik vind zijn woordgebruik niet goed." 'Chromosoompje tekort' Kevins beperking, waarover hij in de video overigens niets zegt, wordt ook uitgebreid becommentarieerd online: er staat de ene na de andere opmerking over een 'chromosoompje tekort' en 'weggelopen uit een inrichting'. Peter pakt zijn telefoon en leest voor: "KK-handicap." Kevin: "Dat ik de KK-ziekte moet krijgen?" "Nee", reageert Peter. "Dat je dat hebt." Kevin: "Heb ik niet." Peter: "Nee! Gelukkig niet."

Maaike Polder / NH Nieuws

Hoewel er ook een heleboel positieve reacties onder staan (voornamelijk van AZ-supporters die Kevin een strijder vinden), heeft het Peter wel aan het denken gezet. "Misschien besteden we te weinig aandacht en tijd aan mediatraining. Hoe ga je om met internet? Hoe internet je veilig?" Hij wil er wel met de cliënten over praten. "We kunnen ze niet van TikTok houden, dat willen we ook niet, maar de vragen waarom je iets plaatst, wat voor reacties dat op kan leveren en hoe ze zich daarbij voelen zijn goed om te bespreken. Of hoe ze veilig over het internet kunnen."

Quote "Verstandelijk beperkten zijn op tv altijd lief en grappig, of ze worden zo neergezet" Peter Peersma, begeleider Kevin

De begeleider van De Waerden stoort zich er soms aan dat in de media mensen met een verstandelijke beperking 'lollig' worden neergezet. "In die programma's zijn mensen met down altijd lief en grappig, of worden ze zo neergezet. Maar er zijn ook veel mensen met een verstandelijke beperking met verslavingsproblematiek, agressie en die dit soort foutjes maken." Ze noemen dit soort dingen, zoals een video op TikTok waar niet zo goed over is nagedacht, leermomentjes. "En dat is alleen maar goed, want daardoor kan ik ook mijn werk doen. Laat ze alsjeblieft fouten maken. Zo ben ik ook groot geworden en zo wordt Kevin ook groot."

Kevin is met een verstandelijke beperking geboren, net zoals de meeste andere cliënten van De Waerden. Dat zijn er ongeveer twintig. Al jarenlang maken ze onder begeleiding het stadion schoon als dagbesteding. Ook al in de tijden dat het stadion nog in De Hout was. De bevlogen begeleider van Kevin, Peter Peersma, is ontzettend trots op het project en zijn cliënten. "Als je hier loopt is dat een machtig gevoel, ook voor hen. Sommigen zijn echt AZ-supporter en hebben een seizoenskaart, zoals Kevin, maar anderen weer niet. Maar ze doen wel allemaal iets belangrijks."