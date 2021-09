Tennisser Tallon Griekspoor krijgt schop onder z'n hol van coach Raemon Sluiter

Tallon Griekspoor is tussen de bedrijven door even in Nederland - NH Sport / Stephan Brandhorst

Tegen Djokovic verloor Griekspoor op de US Open kansloos in drie sets: 6-2, 6-3, 6-2. "Hij liet me voelen alsof ik voor het eerst op de baan stond", zegt de Noord-Hollander over de ontmoeting in de tweede ronde. Nog nooit kwam hij zo ver op een Grand Slam. "Ik begin steeds constanter te worden", aldus Griekspoor.

Griekspoor heeft een vol programma. Vorige week stond hij nog in New York op de US Open en zaterdag vliegt hij alweer naar Uruguay voor de Davis Cup. Tussen de bedrijven door speelde hij donderdag voor zijn club TC Zandvoort in de eredivisie tegen Zizou Bergs (6-4, 7-6).