Griekspoor boekt knappe zege op US Open; loodzware klus wacht

Tallon Griekspoor heeft zijn debuut op de US Open bekroond met een zege. De 25-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep won in de eerste ronde in vijf sets van de Duitser Jan-Lennard Struff (2-6, 7-6, 4-6, 6-4, 7-5). Voor Griekspoor is het zijn eerste zege op een grandslamtoernooi.

De nummer 121 van de wereld had het in de eerste set lastig tegen Struff (52 van de wereld). Griekspoor, die dankzij de afmelding van Roger Federer deel kon nemen aan het hoofdtoernooi van de US Open, won vervolgens de tweede set dankzij via een tiebreak.

De derde set ging naar Struff, omdat Griekspoor er niet in slaagde om breakpoints weg te werken. In de vierde set ging de Noord-Hollander halverwege zijn servicegames makkelijker spelen. In zes opslaggames gaf hij slechts twee punten weg aan Struff. Na een break op 5-5 serveerde hij de wedstrijd uit in zijn eerste matchpoint.

Djokovic

Voor Griekspoor wacht in de tweede ronde een loodzware klus. Drievoudig winnaar Novak Djokovic is daarin zijn tegenstander. In de eerste ronde was de Serviër met de nodige moeite te sterk voor de Deense qualifier Holger Rune: 6-1, 6-7, 6-2, 6-1.