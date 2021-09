Zaak vermoorde Milica van Doorn opnieuw uitgesteld; dit keer door zieke rechter

Het hogergerechtshof in Amsterdam heeft het hoger beroep tegen de 51-jarige Hüseyin A. verschoven naar begin volgend jaar. A. wordt ervan verdacht Milica van Doorn in 1992 verkracht en vermoord te hebben. De zitting zou al in juli van dit jaar plaatsvinden, maar toen kwamen de dochters en vrouw van A. niet opdagen als getuigen. Door ziekte van de voorzitter kon de zaak vandaag niet worden hervat.

Het proces liep al eerder vertraging op toen bleek dat A van advocaat was gewisseld. Hij wordt nu bijgestaan door Gerald Roethof, die verschillende onderzoeksresultaten uit het verleden in twijfel trok.

Ook verzocht Roethof het horen van diverse getuigen, waaronder de zussen en vrienden van Milica van Doorn en de vrouw en dochters van A. Het hof keurde het horen van de vrouw en dochters van A. goed, waardoor het proces al vertraging opliep. Dat werd alleen maar langer toen de vrouw en dochters niet kwamen opdagen.

Twintig jaar gevangenisstraf

De destijds 19-jarige Milica werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam met veel geweld om het leven gebracht. Na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in november 2017 kwam A. naar voren. Hij heeft altijd ontkend dat hij bij de zaak betrokken was. Op 11 december 2018 werd A. veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milica. Hierop ging hij in hoger beroep.

Het proces zal naar alle verwachting op 12 januari 2022 worden hervat.