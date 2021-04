Hoger beroep Milica van Doorn gaat door: "Waarheidsvinding belangrijk"

Vandaag diende het hoger beroep in de moordzaak. Zowel de verdacht als het Openbaar Ministerie vroegen het hoger beroep in te trekken. Het hof heeft hier geen gehoor aan gegeven. Het hof noemt twee redenen: waarheidsvinding en de belangen van de nabestaanden. "Zeker in zo'n cold case waarbij het heel lang lang geduurd heeft en dat er eindelijk op het laatste moment duidelijkheid lijkt te komen", zegt persraadsheer Arnold van Amsterdam.

Het 19-jarige slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam met veel geweld om het leven gebracht. Na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in november 2017 kwam A. naar voren. Hij heeft altijd ontkend dat hij bij de zaak betrokken was. Op 11 december 2018 werd A. veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milicia.

Volgens advocaat van de familie Richard Korver zijn zijn cliënten opgelucht. "Het is voor hen de laatste kans om een motief boven tafel te krijgen." Daarbij komt dat nu opnieuw een rechter zijn oordeel gaat geven over de zaak. "Hij zegt nog steeds dat hij er niks mee te maken heeft, maar dan wil je wel 20 jaar cel accepteren. Dat vinden wij zo ongeloofwaardigheid dat we vinden dat er een rechter naar moet kijken. We willen niet dat er straks een soort zweem hangt dat hij het niet gedaan heeft", aldus advocaat Korver.

Wetswijziging

De verdachte Hüseyin A. ging eerst nog zelf in beroep, maar besloot vandaag om dit hoger beroep in te trekken. Adcovaat van de nabestaanden Korver denkt dat een wetswijziging daar de verklaring voor is. Veroordeelden konden eerder na twee derde van hun straf vrijkomen, nu is de vervroegde vrijlating veranderd naar maximaal twee jaar eerder dan de maximale straf. "Met de veroordeling die hij nu heeft komt hij nog op twee derde van zijn straf vrij. Nu het hoger beroep doorgaat komt hij maximaal twee jaar eerder vrij. Netto zit hij dus langer vast. "