OM gefrustreerd over wegblijven getuigen in zaak Milica van Doorn: "Schaamteloos"

De vrouw en dochters van Hüseyin A. zijn vandaag niet op komen dagen tijdens een zitting bij het Gerechtshof van Amsterdam. Hüseyin A. wordt ervan verdacht in 1992 de Zaanse Milica van Doorn te hebben omgebracht. De verdediging had juist dinsdag gevraagd om het horen van de getuigen. De advocaat-generaal stak namens het Openbaar Ministerie haar verbazing niet onder stoelen of banken: "Ik vind dit echt niet kunnen."