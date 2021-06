Gerechtshof: zussen en vrienden vermoorde Milica van Doorn hoeven niet te worden gehoord

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak rond de vermoorde Milica van Doorn wordt pas na de zomervakantie hervat. Donderdag worden de vrouw en dochters van verdachte Hüseyin A. gehoord in het Gerechtshof van Amsterdam. Het verzoek van de verdediging van A. om ook de zussen en vrienden van Milica van Doorn te horen is afgewezen door het hof.

Politie / NH Nieuws

De destijds 19-jarige Milica van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam met veel geweld om het leven gebracht. Na een lange tijd werd Hüseyin A. aangemerkt als verdachte na een DNA-verwantschapsonderzoek. Op 11 december 2018 werd A. veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van Milica. Hij heeft altijd ontkend iets met haar dood te maken te hebben. Getuigen horen Voor aanvang van de zitting werd duidelijk dat Hüseyin A. - niet voor de eerste keer - van advocaat is gewisseld. Gerald Roethof behartigt nu de belangen van A. in plaats van Yasar Özdemir. Hij startte met een lang pleidooi waarin hij verschillende onderzoeksresultaten in twijfel trok. Hij verzocht verschillende getuigen alsnog te horen, waaronder de vrouw en dochters van A. en de zussen van Milica van Doorn. De advocaat-generaal zag daar namens het Openbaar Ministerie niets in. Volgens haar kon A. 'weinig handen en voeten' geven aan de eerdere bewering dat hij een relatie had met Milica. Volgens haar was het een verklaring die weinig om het lijf had, maar wel als basis moest dienen waarop de getuigen gehoord zouden worden. Het gerechtshof ging niet mee in de redenatie van de advocaat-generaal, maar wees het verzoek om de zussen en vrienden van Milica van Doorn te horen wel af. Ook het verzoek een patholoog te horen vond geen gehoor. Donderdag verder Wel mogen een paar andere getuigen worden gehoord, waaronder de vrouw en dochters van A.. Dat zal donderdagochtend gebeuren. Daarna worden die gesprekken uitgewerkt. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal na de zomervakantie worden voortgezet.

Het hoger beroep zou eigenlijk al in april dienen, maar advocaat Yasar Özdemir diende namens A. een verzoek in daarvan af te zien. Een reden daarvoor noemde hij niet, maar advocaat Richard Korver - vertegenwoordiger van de familie Van Doorn - had wel een idee. Volgens hem had het verzoek te maken met het feit dat veroordeelden eerder na twee derde van hun straf konden vrijkomen als ze goed gedrag vertoonden. Vanaf komende maand is dat anders: veroordeelden komen maximaal twee jaar eerder vrij bij goed gedrag. Mocht A. in het hoger beroep dus de oorspronkelijke straf krijgen van 20 jaar cel, dan zou hij nu netto langer vast zitten. A. leek dat tijdens deze zitting te bevestigen, maar de nieuwe advocaat Roethof verwoordde het als 'een gebrek van vertrouwen in de rechtspraak'.