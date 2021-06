Hoger beroep in zaak vermoorde Milica van Doorn vandaag hervat

Het hoger beroep in de zaak Milica van Doorn gaat vandaag verder. Het gerechtshof van Amsterdam heeft deze week twee zittingen gepland. In april wilde Hüseyin A. het hoger beroep - nadat dat al was gestart - laten intrekken, zonder dat verzoek toe te lichten. De rechter ging daar niet in mee en daarom wordt vandaag het hoger beroep hervat.

De destijds 19-jarige Milica van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam met veel geweld om het leven gebracht. De zaak bleef lange tijd onopgelost. Door de jaren heen pakte de recherche het onderzoek bij nieuwe aanwijzingen telkens weer op.

Na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in november 2017 kwam A. naar voren. Hij heeft altijd ontkend dat hij bij de zaak betrokken was. Op 11 december 2018 werd A. veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en vermoorden van Milica.

Bedenkingen

Advocaat Richard Korver, die de familie van Van Doorn bijstaat, had zijn bedenkingen bij het verzoek van A. om het hoger beroep in te trekken. Dat had te maken met het feit dat veroordeelden eerder na twee derde van hun straf konden vrijkomen als ze goed gedrag vertoonden. Vanaf komende maand is dat anders: veroordeelden komen maximaal twee jaar eerder vrij bij goed gedrag. Mocht A. in het hoger beroep dus de oorspronkelijke straf krijgen van 20 jaar cel, dan zou hij nu netto langer vast zitten.

De rechter besloot in april het hoger beroep toch door te laten gaan, vanwege de waarheidsvinding en de belangen van de nabestaanden. "Zeker in zo'n cold case waarbij het heel lang geduurd heeft en dat er eindelijk op het laatste moment duidelijkheid lijkt te komen", zei persraadsheer Arnold van Amsterdam tegen NH Nieuws.

Het hoger beroep dient vandaag vanaf 09.00 uur, de tweede zitting is op 1 juli.