Opluchting voor velen: verhuurder legt parkeren deelscooters op stoep aan banden

Gebruikers moeten vanaf deze maand een foto doorsturen waarop te zien is hoe ze hun gehuurde scooter hebben geparkeerd. Zo kan Felyx controleren hoe de tweewieler is achtergelaten. Zoals bekend regent het klachten van inwoners van Haarlem, Bloemendaal en Heemstede dat deze scooters kriskras op stoepen worden neergekwakt.

Dat weet Felyx, en na een geslaagde pilot in Eindhoven is besloten deze fotofunctie ook in Haarlem en omgeving in te voeren. Een boetesysteem (50 euro per keer verkeerd parkeren) voor foutgeparkeerde scooters was er al, maar de 'pakkans' was klein. Nu met het fotosysteem weet Felyx snel wanneer de scooter dwars op de stoep staat en bijvoorbeeld kinderwagens of rolstoelen hindert.

Bewust maken

Woordvoerder Nigel van den Berg: "De fotofunctie werkt tweeledig. Aan de ene kant helpt het om te controleren hoe de scooter is achtergelaten, om op basis daarvan een gebruiker te kunnen waarschuwen. Aan de andere kant werkt het vooral om de gebruiker bewust te maken van zijn of haar parkeergedrag, voordat de rit wordt afgesloten. Daarmee willen we juist voorkomen dat er boetes worden uitgedeeld."

Felyx deelt altijd eerst een waarschuwing uit. Eerst wil het bedrijf een rijder bewust maken van het parkeergedrag." De enkele gebruiker die daarna toch nog een serieuze overtreding begaat, wordt beboet. De fotofunctie helpt daarbij om de situatie zo goed mogelijk te beoordelen." Overigens verplaatst Felyx zelf scooters die verkeerd zijn achtergelaten.

Het is niet bekend of andere aanbieders van deelscooters ook overgaan op deze maatregel.