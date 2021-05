Hilversum kreeg afgelopen drie weken al veertig klachten over deelscooters

Ze staan er pas drie weken, maar zorgen nu al voor klacht na klacht: Hilversum heeft de afgelopen tijd al pakweg veertig klachten gehad over overlast door deelscooters. Dat laat de gemeente weten na raadsvragen. Hilversummers hebben veel last van de scooters, omdat ze te pas en te onpas op plekken worden geparkeerd waar ze in de weg staan.

GO Sharing

Hilversum heeft zo'n honderd deelscooters staan, verspreid door het hele centrum. Gebruikers kunnen ze pakken om er een ritje mee te maken. De stille en duurzame scooters moeten daarmee een goed alternatief zijn voor de auto, die de gemeente in het centrum liever kwijt dan rijk is. De scooters staan niet alleen overal, maar kunnen ook na gebruik ook nog eens overal geparkeerd worden. En dat is precies het probleem. De scooters worden vaak lukraak op de stoep neergezet en hinderen zo voetgangers. Ook worden ze vaak voor huizen neergezet. Daarnaast is het rijgedrag van de gebruikers van de scooters vaak het probleem.

Quote "Ook in andere gemeenten is de ervaring dat het eerst even wennen is, maar dat na verloop van tijd de orde weer terugkeert" GEmeente Hilversum

Niet alleen de gemeente kreeg de afgelopen weken al tientallen klachten, ook het bedrijf achter de scooters - Go Sharing - krijgt meerdere klachten per dag. Wennen aan de scooters Toch zijn de vele klachten nog niet een teken dat de scooters niet thuis zouden horen in Hilversum. Volgens de gemeente is het voor alle partijen nog 'even wennen'. "Ook in andere gemeenten is de ervaring dat het eerst even wennen is, maar dat na verloop van tijd de orde weer terugkeert", aldus de gemeente.

Wel heeft de gemeente de klachten aangekaart bij Go Sharing en gevraagd of het bedrijf de gebruikers van de scooters, maar ook Hilversummers zelf, beter wil voorlichten over hoe de deelscooters precies werken en waar ze geparkeerd mogen worden. Scooters mogen op de stoep Dat de deelscooters met regelmaat op de stoep geparkeerd worden, is overigens ook niet tegen de regels. Dat mag namelijk gewoon van de gemeente. Hilversum stelt vooraf afspraken te hebben gemaakt over onder meer het parkeren van de deelscooters. Ze mogen op de stoep staan, op het voetpad of in de berm en op andere daarvoor aangewezen plaatsen. Tekst gaat verder onder de foto.

GO Sharing

Voorwaarde is wel dat ze niet het andere verkeer hinderen. Het parkeren van de scooters mag na gebruik dan weer niet op de weg of in parkeervakken voor auto's of fietsenstallingen. Boetes voor foutparkeren Het bedrijf achter de scooters laat weten goed te controleren of haar scooters wel netjes gebruikt worden. Scooters die overlast veroorzaken worden binnen twee dagen weggehaald, ook de politie controleert volop. Als een bepaalde buurt veel overlast ervaart en er wordt daadwerkelijk veel foutgeparkeerd, dan kan de buurt op een 'zwarte lijst' komen te staan en kunnen gebruikers er wel doorheen rijden, maar hun ritje niet stoppen. Het bedrijf wijst er overigens ook op dat niet zomaar iedereen een deelscooter kan gebruiken. Daar moet je wel een geldig rijbewijs voor hebben. Gebruikers moeten voor gebruik ook een foto maken van hun rijbewijs en zichzelf in de app om de deelscooters te starten. Fraude daarmee wordt bestraft. Het bedrijf doet dan aangifte, blokkeert de gebruiker en geeft ook nog eens een flinke boete van 500 euro.