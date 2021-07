Vier dagen na start al vier deelscooters in Beverwijk uitgebrand, besmeurd of vernield

Twee scooters van deelplatform Go Sharing zijn vannacht uitgebrand in Beverwijk en zeker twee andere zijn in het weekend besmeurd achtergelaten met graffiti of gras en zand. Een vijfde scooter was bovenop een betonnen versperringssteen achtergelaten. Een slecht begin: de dienst begon pas afgelopen donderdag in Beverwijk.

Ter vergelijking: Felyx, een ander deelplatform met een 'vloot' van 3.000 scooters verdeeld over acht steden in Nederland, krijgt 'in totaal over alle steden een enkele melding van schade per dag', meldt een woordvoerder.

Ook in Hilversum waren er eerder opstartproblemen met de deelscooters van Go Sharing, hoewel die van andere aard waren. Inwoners klaagden dat gebruikers hun scooters 'lukraak voor huizen parkeerden'. En in Haarlem zouden deelscooters voor verkeersproblemen zorgen.

Go Sharing heeft volgens een woordvoerder van de politie nog geen aangifte gedaan van de brandstichting of het vandalisme in Beverwijk. Wel doet de politie forensisch onderzoek.