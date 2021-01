Nieuwe regels nodig voor deelscooters in Haarlem

HAARLEM - Haarlem gaat spelregels opstellen voor het groeiende aanbod van deelscooters in de stad. Sinds november bieden twee bedrijven elk zo'n honderd elektrische deelscooters aan die met een app in gebruik genomen kunnen worden. Hoewel Haarlem blij is met dit duurzame alternatief, kunnen ze ook voor verkeersproblemen zorgen.

Zo kunnen de deelscooters op elke plek achter gelaten worden, maar het college van B&W heeft nu in ieder geval al mondeling met de bedrijven afgesproken dat dit niet bij het Stationsgebied mag gebeuren. Daar is een algemeen stallingsverbod van kracht. Ook mogen de deelscooters niet neergezet worden in het voetgangersgebied in het winkelcentrum.

Dit wil de gemeente opnemen in de APV. Daarmee wordt in de toekomst het aanbieden van deelscooters vergunningsverplichting, wat nu nog niet het geval is.

Meldingen van fout gestalde scooters of andere vormen van overlast komen bij de aanbieders terecht, die hebben beloofd dan snel te reageren. Deze informatie wordt ook gedeeld met de gemeente. Ook gegevens over het gebruik en waar de scooters vaak gestald worden worden aan de gemeente verstrekt om eventueel vergunningsvoorwaarden hiermee bij te stellen.

De commissie Beheer van de Haarlemse gemeenteraad vergadert hier donderdag over.