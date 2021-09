Ook Tata Steel-medewerkers willen vergroening, milieuorganisatie steunt hun plan

Zo'n tweehonderd medewerkers van Tata Steel zijn vanochtend naar Den Haag getrokken om daar hun stem te laten horen over de toekomst van hun werkgever. Die moet ook in hun ogen groener worden, zodat er een toekomst voor het bedrijf is. Milieudefensie staat aan hun zijde.

De medewerkers zijn op initiatief van vakbond FNV bij elkaar gekomen op de Koekamp in Den Haag, omdat ze een oplossing van de politiek willen zien waar zowel de omgeving als de werkgelegenheid in de IJmond bij gebaat is. "Ik verwacht dat we een goed signaal af kunnen geven aan de politiek dat ze ons plan moeten omarmen. Want dat is de oplossing voor allerlei dingen die nu spelen in de IJmond", zegt FNV-voorzitter Gerrit Idema. Deze werknemer zegt grote zorgen over de toekomst onder zijn collega's te merken:

Medewerker Tata Steel over demonstratie - NH Nieuws

Plan Hij verwijst naar het vergroeningsplan voor Tata waar de vakbond dit voorjaar zelf mee kwam. Samengevat wil FNV dat de fabriek snel verduurzaamt, door onder meer ovens die draaien op groene waterstof en elektriciteit. Daarmee zou de fabriek volgens FNV ook in de toekomst voor werkgelegenheid kunnen zorgen en tegelijkertijd de klimaatdoelen in 2030 kunnen halen. De Tata-medewerkers hebben vanochtend aan Kamerleden een onderzoek gegeven waarin de haalbaarheid van het plan is onderzocht. In dat rapport is ook onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de vergroeningsplannen van Tata Steel zelf. Het bedrijf stelt daarin als doel om in 2030 nog 'slechts' 7,6 megaton CO2 uit te stoten en in 2050 zelfs helemaal niets meer. Wetenschappers noemden het plan van vakbond FNV eerder 'zeer onrealistisch', maar wel bemoedigend. Ook voor de plannen van Tata Steel zelf zijn er technische risico's en is er extra financiële steun voor nodig.

Milieuorganisatie Milieudefensie staat in ieder geval aan de zijde van de werknemers en FNV. "Jullie zijn niet het probleem, jullie zijn de oplossing. Jullie gaan zorgen voor de overgang naar groen staal", sprak directeur Donald Pols de menigte toe. "Daar moet subsidie voor komen." Milieudefensie-directeur Pols legt uit waarom hij achter het plan van FNV staat:

Milieudefensie: 'Personeel Tata Steel is de oplossing' - NH Nieuws

Debat Even verderop in Den Haag, in de Tweede Kamer, debatteert vandaag een commissie over de toekomst van Tata Steel bij IJmuiden. Er liggen twee plannen op tafel om de staalfabriek te vergroenen. "Er moet wat veranderen, daarover zijn we het met elkaar eens", zegt FNV-voorman Idema. "Dat is ook de reden dat we met ons plan gekomen zijn. En vandaag is een heel belangrijke dag, nu moet de politiek stappen zetten."