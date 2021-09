OM eist zes jaar cel tegen kettingrukker voor 'ellenlange lijst' berovingen

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, verdwijnt 'kettingrukker' Jimmy de G. voor zes jaar achter de tralies. De Uithoornaar zou vorig jaar bijna vijftig vrouwen hebben beroofd van hun ketting door de sieraden met brute kracht van hun hals te rukken . Justitie zegt voor in ieder geval zestien van de berovingen voldoende bewijs te hebben.

De vermeende kettingrukker sloeg tussen april en juli vorig jaar tientallen keren toe, door heel de provincie. Zo werden er vrouwen beroofd in onder meer Haarlem, Hoofddorp, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Ouderkerk aan de Amstel en in 't Gooi.

Steeds benaderde hij vooral oudere vrouwen van achteren en rukte hij vervolgens met grof geweld hun ketting van hun hals. De man werd eind juli opgepakt.

Tranen

De gewelddadige berovingen zorgden vorig jaar voor veel paniek bij slachtoffers. Een van de slachtoffers was vandaag ook aanwezig in de rechtbank. Haar zoon las haar verklaring voor.

"Een laffe daad om mij als 80-jarige vrouw met geweld te overvallen. Het kleine stukje toekomst dat ik nog heb, wordt dag en nacht overheerst door angst en veel verdriet", vertelde de zoon namens zijn moeder. De vrouw was zichtbaar geëmotioneerd.

Dat lang niet alle zaken waarvan De G. verdacht wordt ook voorkomen in zijn proces komt door gebrek aan bewijs. Dat is lastig voor die slachtoffers. Daarover vertelt Linda Boekelaar vandaag aan NH Nieuws: "Het is niet eerlijk. Dat ze je zo iets aandoen, dat je nu bang bent op straat en schrikt van dingen."

