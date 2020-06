Linda (58) in bijzijn van kleinkinderen beroofd van gouden ketting: "Afschuwelijk"

De beroving gebeurde gisterochtend rond 11.45 uur op het Pad van Oudshoorn in het Haarlemse Schalkwijk. Linda vertelt dat ze een ochtend oppaste op haar kleinkinderen en dat ze even een wandeling waren gaan maken. Op het moment dat zij in de berm wat bloemen plukten, dook even verderop een zwarte gedaante op.

"Het is toch afschuwelijk?", zegt Linda een dag later aan de telefoon tegen NH Nieuws. "Gelukkig heb ik geen lichamelijke schade, maar ik ben wel erg aangedaan. Dan heb ik het nog niet eens over mijn kleinkinderen, zij hebben alles gezien."

Hij was bezig met zijn handschoenen en in deze tijd met corona is dat nieteens zo heel vreemd

"We waren al onderweg naar huis toen een man in onze richting kwam gelopen. Hij was helemaal in het zwart en had een zwarte zonnebril op. Hij was bezig met zijn handschoenen en in deze tijd met corona is dat niet eens zo heel vreemd, dacht ik. Tot ik van achter werd gegrepen en een keiharde ruk aan mijn nek voelde", vertelt Linda.

Zonder enige aarzeling zette Linda de achtervolging in maar tevergeefs, volgens een getuige is de man op een scooter vanachter de flat Pampus gevlucht.

Beloning

Linda looft een beloning van duizend euro uit voor de tip die naar de dader leidt. Met de politie is ze op zoek naar een blanke man van ongeveer 25 jaar oud. Hij is minstens 1,90 meter lang en was in het zwart gekleed. Hij droeg een grijze pet en een donkere zonnebril. Ook droeg hij zwarte handschoenen met een gele streep. De politie is een onderzoek begonnen en is op zoek naar getuigen.