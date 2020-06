Weer vrouw beroofd van ketting in 't Gooi: afgelopen dagen al zeker twaalf keer raak

HILVERSUM - De Gooise 'kettingrukker' heeft weer toegeslagen: vannacht werd een Hilversumse vrouw op straat met geweld beroofd van haar ketting. En dat is niet voor het eerst: de afgelopen dagen sloeg de man al zeker twaalf keer toe in en rond 't Gooi.

Het slachtoffer van vannacht was een 52-jarige vrouw. Ze wandelde rond 0.30 uur met haar hondje over de Jan van der Heijdenstraat ter hoogte van winkelcentrum Seinhorst. Plots werd met geweld een ketting van haar nek getrokken.

De schrik zat er na afloop flink in. Volgens de politie heeft de straatroof veel indruk gemaakt op het slachtoffer.

Eerdere gevallen

De 'kettingrukker' heeft de afgelopen dagen al vaker toegeslagen. Zo was het donderdag al raak in Bussum en vrijdag in zowel Huizen als Hilversum. Rondom 't Gooi sloeg de man ook al toe in onder meer Bunschoten, Baarn en Soest.

Er wordt volop gezocht naar de dader. Van de dader die gisteren toesloeg is geen signalement bekend. Van de eerdere gevallen wel. Het gaat daar om een man met een lichte huidskleur, blond haar, tussen de 20 en 30 jaar en een normaal/gespierd postuur. Hij rijdt rond op een scooter.

Of de dader van de kettingroof van vannacht dezelfde is als die de afgelopen week al vaker toesloeg, durft de politie nog niet te zeggen. Het zou kunnen zijn dat het deze keer een ander was. "Details van de straatroof van vannacht wijken wel af van de man die de afgelopen week eerder toesloeg, maar het sluit niet uit dat het wel om dezelfde dader gaat. Dat onderzoeken we nog. We hopen vooral ook dat mensen ons daarbij kunnen helpen. Als je iets weet of iets gezien hebt, laat het ons dan vooral weten", zo zegt een woordvoerder van de politie.