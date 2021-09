Honkbal: HCAW kan Holland Series ruiken dankzij grote zeges op Pirates

In de play-offs van de hoofdklasse honkbal spelen Pirates en HCAW in een serie van best of five. Afgelopen donderdag boekten Pirates op eigen veld nog een 6-5 overwinning. In Bussum won HCAW gisteren overtuigend met 10-1 waardoor de stand na twee wedstrijden gelijk was.

Tijdens de wedstrijd op zondag won HCAW overtuigend van de regerend landskampioen. In Amsterdam werd het 7-1 voor het team van coach Roy Berrevoets. "Het kan bijna niet beter", aldus de Berrevoets.

