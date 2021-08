Honkbalclub HCAW mag weer dromen van de Holland Series

De honkballers van HCAW uit Bussum kunnen zich gaan opmaken voor de play-offs van de Holland Series. In de laatste competitiewedstrijd tegen DSS Kinheim werd weliswaar met 4-3 verloren, maar dat resultaat deed er niet meer toe. Het stond voor de wedstrijd al vast dat HCAW de competitie als derde af zou sluiten en daarmee zeker was van een plek in de play-offs.

De hoofdklasser uit Bussum zal in de play-offs een best-of-five serie afwerken tegen het als tweede geëindigde Amsterdam Pirates. Met als uiteindelijke doel het halen van de Holland Series. "Er wordt wel door heel veel mensen geroepen dat we in de Holland Series móéten staan", begint HCAW-trainer Roy Berrevoets. "Ik heb altijd gezegd dat we dichter bij de top-twee moeten komen (Pirates en Neptunus red.). Dat is in ieder geval gelukt."

Versterkingen en nieuwe trainer

HCAW kende dit seizoen een veel besproken seizoensstart. Nog voordat de competitie van start ging werd hoofdcoach Austis Gibbs ontslagen wegens een vertrouwensbreuk en werd Roy Berrevoets aangesteld als zijn vervanger. Daarnaast haalden ze met Lars Huijer, de neven Max en Victor Draijer, Julian Goins, Jim Ploeger, Steven van Groningen en Sjoerd Cremer flink wat versterking in huis.

Het uiteindelijke doel is dus het halen van de Holland Series, de ultieme finale van het honkbalseizoen. In 2005 kwam de club voor het laatst uit in de Holland Series en in 1998 werd hij voor het laatst gewonnen. Maar met de selectie van nu zou het zomaar weer eens kunnen gebeuren in Bussum. "Ik denk dat we in vergelijking met de afgelopen tien à vijftien jaar één van de betere teams hebben", oordeelt Berrevoets. "Maar als je naar de line-up van Neptunus en Pirates kijkt, hebben zij vijf à zes internationals. Wij hebben er anderhalf, dus dan moeten we misschien ook reëel zijn."