Honkbal: HCAW sluit competitie af met nederlaag, Pirates vol vertrouwen play-offs in

HCAW was voor de slotronde in de hoofdklasse honkbal al verzekerd van de derde plaats. Ook Kinheim wist dat er weinig eer meer te behalen viel, want de vijfde plaats was voor de Haarlemmers ook al definitief. Desalniettemin maakten de twee clubs flink wat punten. Donderdag werd het 2-13 in het voordeel van Kinheim. Op zaterdag won HCAW vervolgens met ruime cijfers (0-9) en op zondag lag het dichtbij elkaar, maar wist Kinheim de wedstrijd over de streep te trekken: 3-4.

Pirates Amsterdam gaan met een goed gevoel de play-offs in. De Amsterdamse honkballers wonnen donderdag met 10-0 van Quick Amersfoort. Zaterdag gunde het team van coach Michael Duursma de Amersfoorters nog een punt (1-8) en op zondag was Pirates met 3-0 te sterk voor de hekkensluiter in de hoofdklasse.

De hoofdklasse honkbal zit erop. Donderdag 2 september beginnen Neptunus, Pirates Amsterdam, HCAW en Twins Oosterhout aan de play-offs. De beste twee daarvan spelen vervolgens de Holland Series.

Overige uitslagen

Twins Oosterhout - Neptunus

Silicon Storks - Hoofddorp Pioneers AFGELAST