Honkbal: HCAW overtuigt tegen koploper Neptunus; Pirates eenvoudig voorbij Twins

De verschillen in de top van de hoofdklasse honkbal zijn deze week een stuk kleiner geworden. HCAW won zaterdag met 10-0 op bezoek bij Neptunus en sloten ook het thuisduel in Bussum winnend af: 8-5.

De ploeg van coach Roy Berrevoets kende een uitstekend weekend in de hoofdklasse. Door de overwinningen op de Rotterdammers komt het team nu op 55 punten uit 39 wedstrijden. Daarmee is de achterstand op Neptunus teruggebracht tot zeven punten.

Nummer twee Pirates Amsterdam (59 punten uit 38 wedstrijden) heeft nummer vier Twins uit Oosterhout van zich afgeschudt. Zaterdag won Pirates in Brabant met 6-0 en in Amsterdam was het team van coach Michael Duursma met liefst 15-4 te sterk.

Alle uitslagen:

Hoofddorp Pioniers - Quick Amersfoort 5-2

DSS/Kinheim - Silicon Storks 4-3

Quick Amersfoort - Hoofddorp Pioniers 4-2

Silicon Storks - DSS/Kinheim 6-2