Poleposition voor oppermachtige Max Verstappen bij Grand Prix van Zandvoort

Het verschil met Mercedes-coureur Hamilton was klein in Q3. Verstappen bleek 38 duizendsten sneller dan de leider in het WK. Bottas, ook Mercedes, gaf ruim drie tienden toe. Verstappen was ook in Q1 en Q2 de snelste.

Pierre Gasly (AlphaTauri) kwalificeerde zich als vierde. De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz staan vijfde en zesde.

Teamgenoot Verstappen

In Q1 werd Sergio Perez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, al uitgeschakeld. Hij start morgen als zestiende. Ook Sebastien Vettel van Aston Martin stelde teleur met de zeventiende plaats.

Q2 zorgde daarna voor nog een verrassing. McLaren-coureur Lando Norris werd de pineut na een crash van Nicholas Latifi. De Canadees knalde in de muur aan het einde van Q2, waardoor Norris zijn tijd niet meer kon verbeteren. De nummer drie uit de WK-stand start daardoor als dertiende.

Volg ons liveblog voor alle ontwikkelingen rondom het circuit in Zandvoort.