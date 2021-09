Max Verstappen toont vorm met snelste tijd in laatste vrije training

Net zoals in de twee vrije trainingen op vrijdag, werd ook in de derde oefensessie van het weekend de rode vlag gezwaaid. Carlos Sainz jr. verremde zich in de Hugenholtzbocht en belandde in de bandenstapel. De Spanjaard van Ferrari bleef gelukkig ongedeerd en na een oponthoud van ruim tien minuten werd de baan weer vrijgegeven.

