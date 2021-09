Max Verstappen klokt tweede tijd bij langdurig stilgelegde eerste vrije training GP van Zandvoort

Na ruim twinting minuten parkeerde Vettel zijn Aston Martin aan de kant van de baan. De toeschouwers ter hoogte van de Tarzanbocht konden rookpluimen zien komen uit de bolide van de Duitser. De auto van Vettel kon lang niet worden verplaatst, omdat er een probleem was ontstaan met de hybride-aandrijving van de motor. Dit elektrische systeem kan onveilige situaties opleveren.

De lange onderbreking was een tegenslag voor de coureurs. Op het nieuwe circuit van Zandvoort zijn de coureurs er bij gebaat om zoveel mogelijk ronden te rijden om zo data te verzamelen over de auto.

Hamilton sneller

Het weghalen van de auto van Vettel duurde ruim een half uur. Hierna konden de F1-wagens nog een kleine tien minuten de baan op. Hierin reed Verstappen naar de tweede tijd toe in een ronde van 1.11,597 seconden. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was een tiende sneller (1.11,500) dan de Nederlander en eindigde de eerste vrije training als snelste. Carlos Sainz (Ferrari) was nipt langzamer dan Verstappen en daarmee was de Spanjaard goed voor de derde tijd.

Later vandaag om 15:00 uur is de tweede vrije training van de GP van Zandvoort.