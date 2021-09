Groningers en KLM'ers gevraagd om roostergaten op Schiphol in te vullen

KLM heeft een interne oproep gedaan aan al het personeel om bij te springen als platformmedewerker of als chauffeur voor bemanningsleden. Volgens een woordvoerder van de maatschappij wordt het KLM-personeel dat ieder jaar gevraagd. "We zien dat collega's het leuk vinden om een steentje bij te dragen bij grote drukte. Door dit initiatief houden zij ook binding met de operatie", aldus de woordvoerder.

Er melden zich dan zo'n dertig medewerkers van verschillende afdelingen. Dat kunnen piloten zijn, maar ook het personeel dat werkt op het hoofdkantoor in Amstelveen.

Zonder koffers vertrokken

Medewerkers van Groningen Airport Eelde gaan per direct aan de slag om het bedrijf Viggo te helpen, dat sinds april de afhandelingen doet van alle Transavia-vluchten op Schiphol. Viggo bleek niet in staat te zijn de grote zomerdrukte aan te kunnen. Er was niet genoeg personeel en ervaring om de vluchten tijdig af te handelen. Daardoor vertrokken meerdere vluchten zonder koffers of moesten passagiers op Schiphol 's nachts urenlang op hun bagage wachten.

Volgens Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol, zijn de ingeschakelde hulptroepen een lapmiddel. "Lapmiddelen helpen maar eventjes, maar er is een structureel probleem dat moet worden opgelost", zegt Van Doesburg tegen NH Nieuws. Volgens hem verdienen platformmedewerkers nu nog geen 11 euro per uur en moet dat omhoog naar minstens 14 euro.

Noodgreep

De interne oproep van KLM is volgens Van Doesburg helemaal niet om binding te krijgen met andere afdelingen, maar een noodgreep om roostergaten te dichten.

Transavia zegt dat de afhandeling van vluchten - op een uitzondering na - verloopt als tijdens een 'normale' zomer. Van Doesburg bestrijdt dat: "Er komen nog steeds klachten over achtergebleven koffers en bagage die te laat komt. Het is een sectorbreed probleem. Het is niet meer aantrekkelijk om op Schiphol te werken. De arbeidskrapte leidt tot een te hoge werkdruk voor het personeel dat er nog wel werkt."