Groot tekort aan IC-verpleegkundigen bij Noordwest: "Lastig om rooster te vullen"

Er is een wervingscampagne gestart om de capaciteit uit te breiden van vijftig naar zestig fulltime banen. De opleiding tot intensive care-verpleegkundige duurt echter anderhalf jaar, waardoor dit op korte termijn nog geen oplossing biedt.



"We lossen het nu op door detachering, meer werk voor verplegers die er al werken en tijdelijke sluiting van een aantal bedden", vertelt Wieringa aan mediapartner Alkmaar Centraal. "Daarnaast hebben we te maken met ziekteverzuim, zwangerschapsverlof en vakantieverlof, én hebben we de opdracht om onze IC uit te breiden met drie extra bedden. Dat maakt het werkelijke tekort aan IC-verpleegkundigen nog groter".



Noordwest Ziekenhuisgroep probeert ziekteverzuim te beperken, maar door de hogere werkdruk tijdens de coronacrisis zijn er toch meer uitvallers dan normaal. "Ook wanneer iemand uitvalt door ziekte staat de afdeling voor een uitdaging", aldus Wieringa. "Het wordt steeds lastiger om gaten in het rooster te vullen. De aanwas van nieuwe patiënten is zo groot, zowel met corona als zonder corona, dat we continu aan de rand van onze capaciteit zitten."