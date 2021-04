Noordwest Ziekenhuisgroep schaalt planbare zorg af: 'Personeel loopt op tandvlees'

Het aantal coronapatiënten op de intensive care loopt in de regio te snel op, dus schaalt Noordwest Ziekenhuisgroep de planbare zorg af. Per 8 april stelt de ziekenhuisgroep planbare operaties en een deel van de behandelingen uit.

Op zowel de locatie Alkmaar als de locatie Den Helder worden - indien medisch verantwoord - operaties en behandelingen uitgesteld. Dat betekent dat alleen urgente operaties die medisch gezien binnen zes weken moeten plaatsvinden, doorgaan.

"Op dit moment zijn al 100 operaties uitgesteld", vertelt een woordvoerder van Noordwest Ziekenhuisgroep. "Dat kan nog oplopen, maar het hangt allemaal van de besmettingen en de ziekenhuisopnames af."

"Het wordt in het ziekenhuis juist steeds drukker, ondanks dat de landelijke besmettingen een dalende lijn laten zien. Je merkt dat het personeel op hun tandvlees loopt", zegt de woordvoerder. "Niemand zit hierop te wachten, en ook voor patiënten is het natuurlijk erg vervelend."

Versoepelingen

21 april lijkt de datum te zijn dat we weer naar het terras kunnen. Ook de avondklok zien we dan (hopelijk) voor het laatst. Maar die versoepelingen zijn voor de ziekenhuisgroep 'moeilijk uit te leggen'. "We zitten nu al ruim een jaar in deze situatie, en dit is voor onze medewerkers ook erg naar."

Op dit moment is het volgens de woordvoerder van de ziekenhuisgroep 'belangrijk om extra bedden beschikbaar te stellen op de intensive care'. Daarnaast komt er, door het uitstellen van planbare zorg, ook personeel vrij voor de coronazorg.