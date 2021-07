Noordwest Ziekenhuisgroep sluit coronajaar af met 13,7 miljoen euro in de plus

De Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) heeft het afgelopen boekjaar met 13,7 miljoen euro in de plus afgesloten. Dat blijkt uit de jaarrekening die openbaar is gemaakt. Dit is bijna 10 miljoen euro meer dan in 2019, toen NWZ het boekjaar afsloot met ruim 4,1 miljoen in de plus.

Dat het bedrag in 2020 meer was dan in 2019 komt voornamelijk door een financieel vangnet dat door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verzekeraars in het leven werd geroepen tijdens de coronacrisis: de zogenaamde continuïteitsregelingen. Hiermee werden zorgaanbieders financieel geholpen wanneer zij inkomsten misliepen tijdens de coronacrisis. Door de regeling konden zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen.

Het staat nog niet vast dat de NWZ de volledige som geld ook mag houden; het kan zijn dat verzekeringsmaatschappijen geld terugvragen wanneer op basis van de jaarrekening wordt vermoed dat teveel compensatie is toegekend. Hiervan zijn bij de NWZ nog geen signalen bekend, bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad.

Verder heeft het ziekenhuis de kostenbeheersing in 2020 verder aangescherpt. Tegelijkertijd zijn vernieuwingen doorgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van thuiszorg, keuzehulp, digitale toepassingen en zorg op afstand. Daarnaast is Huize Westerlicht gerenoveerd en is in Den Helder een afdeling acute zorg geopend.

'Extra veel waardering en respect'

In het jaarverslag spreekt de Raad van Bestuur dankbaarheid uit voor hun personeel. "Gedurende de gehele coronacrisis is er ongelooflijk veel gevraagd van onze medewerkers en artsen", aldus de Raad van Bestuur. "De druk op hen is groot geweest. Zowel druk voor wat betreft het aantal patiënten, maar ook het leed dat zich voor hun ogen heeft voltrokken, de vele verzoeken extra te komen werken of te werken op andere afdelingen dan de eigen afdeling. En dit alles dan in een omgeving met een verhoogde kans zelf geïnfecteerd te raken. Ook meer achter de schermen is bijzonder veel werk verzet om de primaire zorgverlening mogelijk te maken."



"Wij spreken daarom dit jaar met extra veel waardering en respect onze dank uit aan al die medewerkers en artsen die of direct of indirect hebben bijgedragen aan de zorg voor de COVID-19 patiënten", besluit de Raad van Bestuur in het voorwoord.