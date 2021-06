Noordwest sluit Covid-afdeling: "Verlicht een hele hoop"

De Covid-afdeling op de Alkmaarse locatie van de NoordWest Ziekenhuisgroep (NWZ) is vandaag opgeheven. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is nu zo laag dat die in aparte kamers kunnen liggen. "We krijgen nu meer ruimte voor andere patiënten", vertelt woordvoerder Rinske de Wit.

In navolging van andere ziekenhuizen in de provincie, kan de Covid-afdeling in Alkmaar nu ook sluiten. "Het gaat goed met de besmettingen en ziekenhuisopnames", zegt woordvoerder De Wit. "Daardoor kunnen we dit doen."

Corona-patiënten lagen in een zaal op de longafdeling in het NWZ in Alkmaar. Nu het aantal patiënten afneemt, is er ruimte om die patiënten op kamers te verplegen en is een aparte zaal dus niet meer nodig. "Na een jaar kunnen we op afdeling 317 eindelijk afscheid nemen van de plastic afscheiding voor de cohortafdeling!", schrijft het ziekenhuis in een bericht op Facebook.

Verlichting voor het personeel

Het sluiten van de afdeling zorgt ervoor dat de druk op het ziekenhuispersoneel wat afneemt. "Covidpatiënten vragen veel meer zorg dan andere patiënten. De druk is nog steeds hoog, maar dit verlicht zeker wel", aldus woordvoerder De Wit.