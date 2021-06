Tergooiziekenhuis sluit corona-afdeling: aantal patiënten neemt steeds verder af

Het aantal coronapatiënten daalt zo snel dat het Tergooiziekenhuis de verpleegafdeling voor coronapatiënten vanmiddag sluit. De aparte afdeling is niet meer nodig, zo laat het ziekenhuis weten. De enkele patiënten die er nog liggen worden overgeplaatst naar reguliere afdelingen, waar ze wel afgeschermd verzorgd blijven worden.

Er liggen momenteel nog vier patiënten op de corona-verpleegafdeling, het ziekenhuis heeft nog vijf coronapatiënten op de intensive care.

Het is voor het ziekenhuis een mijlpaal dat de aparte corona-afdeling na meer dan een jaar dicht kan. "Gelukkig daalt het aantal coronapatiënten op de intensive care ook en is de verwachting dat ook de speciale corona-intensive care snel kan worden opgeheven", zegt bestuursvoorzitter Janneke Brink-Daamen van het ziekenhuis.

Langzaamaan kan het ziekenhuis ook de reguliere zorg weer oppakken. "Dat doen wij behoedzaam en met zorg voor medewerker en patiënt én in nauw overleg met de regionale ziekenhuizen, want het virus is nog niet weg."

Wel nog maatregelen

Ook al daalt het aantal coronapatiënten steeds sneller, de verschillende maatregelen in het ziekenhuis blijven nog wel van kracht. Zo moet er in het ziekenhuis gewoon nog een mondkapje gedragen worden en anderhalve meter afstand gehouden worden. Daarnaast geldt er nog steeds een aangepaste bezoekersregeling.