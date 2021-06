Opluchting in Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk: corona-afdeling opgeheven

"We zijn natuurlijk blij en ook voorzichtig optimistisch", vertelt woordvoerder Sandra de Jong van het ziekenhuis. "We weten ook dat de race nog niet gelopen is, maar dit is gewoon erg goed nieuws om te delen."

Hoe anders was de teneur in het ziekenhuis eind december. Met op het 'dieptepunt' zes coronapatiënten op de ic en zo'n vijftien patiënten op de verpleegafdeling. "Als ik eraan denk, dan merk ik dat het beklemmend is", vervolgt De Jong. "We komen van ver. Het was een angstige tijd, waarin er enorm veel van alle collega's is gevraagd en we niet wisten waar het zou eindigen."

De Jong benadrukt dat het ziekenhuis nog 'gewoon' beschikbaar is voor patiënten die kampen met de effecten van het coronavirus. "Zij worden dan behandeld in de speciale isolatiekamers."