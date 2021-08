Minister Blok wil in gesprek met Unmute Us, maar belooft nog niets

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken wil in gesprek met vertegenwoordigers van de evenementensector naar aanleiding van de protestactie Unmute Us. Hij belooft echter nog niet dat hij toezeggingen zal doen.

Dat schrijft onder meer De Telegraaf.



Blok zegt volgende week in gesprek te willen met de actievoerders. "Het is hun wens om verder open te gaan, maar we moeten dat afwegen tegen de taak die we ook hebben om het virus te blijven beheersen”, aldus Blok.

De evenementensector kwam afgelopen zaterdag onder meer in Amsterdam in actie omdat er veel onvrede is over het coronabeleid van het kabinet. Vertegenwoordigers zijn onder meer boos omdat er wel publiek welkom is bij de Grand Prix van Zandvoort, maar dat veel evenementen niet door mogen gaan.

In een brief die de organisatie van Unmute Us eerder deze week stuurde werden tien vragen aan demissionair premier Mark Rutte en de demissionaire ministers gesteld. Die gingen onder meer over waarom festivals pas op 20 september weer eventueel mogen opstarten en of de ministers bekend zijn met de Fieldlab-uitslagen.